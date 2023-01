Come vedere la parata di pianeti visibili ad occhio nudo a gennaio

MeteoWeb

Gennaio è particolarmente promettente per gli astronomi dilettanti e professionisti: l’inizio del 2023 è un momento eccellente per osservare i pianeti del Sistema Solare, dato che ben 5 sono attualmente visibili ad occhio nudo.

Sarà però a gennaio che Saturno e Venere saranno al centro della scena, non solo rimanendo visibili ad occhio nudo, ma entrando anche in congiunzione nel cielo notturno. Dal 18 gennaio al 24 gennaio, Venere e Saturno saranno visibili insieme, in basso, sopra l’orizzonte a Sud/Ovest al tramonto del Sole.

I due pianeti saranno alla minima distanza e in congiunzione il 23 gennaio. In quel momento, i due pianeti saranno separati solo di un terzo di grado nel cielo. La notte successiva i due pianeti saranno separati di circa un grado e saranno raggiunti sull’orizzonte sudoccidentale da una sottile falce di Luna.

Entro il 25 gennaio, da circa mezz’ora dopo il tramonto del Sole, la Luna si troverà sopra Saturno e Venere e a solo un grado di distanza da Giove.

I 5 pianeti del Sistema Solare visibili ad occhio nudo per tutto il primo mese del 2023 sono Marte, Giove, Saturno, Venere e, infine, il più difficile da individuare, il minuscolo pianeta Mercurio.

I pianeti Marte, Giove, Saturno, Venere e Mercurio sono solitamente visibili sulla Terra per gran parte dell’anno, tranne quando sono troppo vicini al Sole, un problema comune nell’individuare Mercurio a causa della sua vicinanza alla nostra stella. È estremamente raro, tuttavia, che tutti e 5 questi pianeti siano visibili nella stessa notte, il che significa che dicembre 2022 e gennaio 2023 sono stati mesi speciali per gli skywatcher.