La cometa verde si sta avvicinando alla Terra, diretta speciale di EduINAF

La cometa verde C/2022 E3 (ZTF) si sta avvicinando alla Terra: il massimo avvicinamento è previsto per mercoledì 1 febbraio, a una distanza di circa 42 milioni di chilometri. Per l’occasione, EduINAF – la rivista online di didattica e divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – organizza una diretta speciale lunedì 30 gennaio a partire dalle ore 21, per osservare la cometa e altri oggetti del cielo d’inverno con i telescopi INAF di tutta Italia ed eccezionalmente anche con i due maggiori osservatori italiani: l’Osservatorio di Asiago (VI) e il Telescopio Nazionale Galileo, situato a La Palma, Isole Canarie.

La luminosità della cometa ZTF, in aumento come previsto, è attualmente appena sopra la soglia di visibilità a occhio nudo. Per osservarla occorre un cielo buio, senza inquinamento luminoso e dunque lontano dalle città. Inoltre per aiutare l’occhio si consiglia l’uso di un piccolo binocolo. Per scorgere la cometa bisogna guardare verso nord, dove apparirà sempre più alta nel cielo, notte dopo notte.