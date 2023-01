Clima: una silenziosa confutazione dell’obiettivo emissioni zero di carbonio

MeteoWeb

“Net zero entro il 2050“, ossia emissioni zero entro il 2050, “è più di uno slogan di attivismo climatico. È diventato un principio organizzativo fondamentale per le multinazionali. “Net zero” è stato menzionato in oltre 6.000 documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission nel 2022 e innumerevoli altre volte da società quotate in borsa e gruppi di investitori in dichiarazioni e sui loro siti web”. Lo scrive Steve Milloy, senior fellow presso l’Energy and Environment Legal Institute, in un articolo per il Wall Street Journal.

“Di “Net zero” e “transizione energetica”, si parla così spesso e così vagamente che molti li danno per scontati come obiettivi meritevoli che potrebbero essere raggiunti con un maggiore consenso da parte dei leader politici e imprenditoriali. Ma due nuovi rapporti dal settore utility dovrebbero porre fine a tali chiacchiere”, scrive Milloy. “A settembre, l’Electric Power Research Institute, il braccio di ricerca dell’industria dei servizi elettrici degli Stati Uniti, ha pubblicato un rapporto intitolato “Net-Zero 2050: Analisi dello scenario di profonda decarbonizzazione dell’economia statunitense”. Il rapporto EPRI conclude che l’industria delle utility non può raggiungere le emissioni zero nette. “Questo studio dimostra che l’elettricità pulita più l’elettrificazione diretta e l’efficienza… non sono sufficienti da sole per raggiungere zero emissioni nette in tutta l’economia”, evidenzia Milloy, citando le conclusioni del rapporto.

“In altre parole, nessuna quantità di turbine eoliche, pannelli solari, energia idroelettrica, energia nucleare, alimentazione a batteria, elettrificazione delle tecnologie dei combustibili fossili o tecnologie ad efficienza energetica ci porteranno alle emissioni zero entro il 2050. Anche per raggiungere una “profonda decarbonizzazione” – che non è emissioni zero – entro il 2050, dice l’EPRI, sarà necessario un ampio portafoglio di opzioni che includa combustibili a basse emissioni di carbonio e tecnologie di rimozione del carbonio. Ma combustibili a basse emissioni di carbonio – biocarburanti efficienti – non esistono. Le tecnologie di rimozione del carbonio non sono scalabili e, se lo fossero, costerebbe circa un quadrilione di dollari ai prezzi odierni per rimuovere gli 1,6 trilioni di tonnellate di anidride carbonica atmosferica che l’inviato USA per il clima John Kerry ha detto che devono essere rimossi “dall’atmosfera anche dopo che avremo raggiunto le emissioni zero”, continua Milloy.

“Il rapporto dell’EPRI afferma: “questo studio non include una valutazione dettagliata di fattori come vincoli della catena di approvvigionamento e affidabilità e resilienza operativa”. Come una rete elettrica net zero potrebbe essere costruita e funzionerebbe sarebbe una questione che vale la pena studiare se fosse possibile in primo luogo. Ma semplicemente non lo è. Quindi, salvo una imprevedibile tecnologia miracolosa, le “emissioni zero entro il 2050” non avverranno”, scrive Milloy.

“L’altro recente rapporto è la “Valutazione di affidabilità a lungo termine del 2022” della North American Electric Reliability Corp., gruppo di definizione degli standard e affidabilità della rete certificato dal governo. La NERC ha concluso che gli impianti a combustibili fossili vengono rimossi troppo velocemente per soddisfare la continua domanda di elettricità, e questo sta mettendo la maggior parte del Paese a rischio di guasti alla rete e blackout durante eventi meteo estremi”, si legge ancora.

“Questo è quanto: stiamo pericolosamente smantellando la nostra rete elettrica mentre la sovraccarichiamo con più domanda nella speranza di raggiungere l’obiettivo delle “emissioni zero entro il 2050”, che il settore utility ha ammesso essere una fantasia”, conclude Steve Milloy.