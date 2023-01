COP28: il presidente sarà l’ad della compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti

MeteoWeb

Gli Emirati Arabi Uniti hanno designato il presidente della conferenza dell’ONU per il clima COP28, in programma a fine anno: si tratta dell’amministratore delegato della compagnia petrolifera emiratina, ADNOC, nonché Ministro dell’Industria e inviato speciale per il cambiamento climatico, il sultano Ahmed Al Jaber.

Il sultano si è espresso, anche recentemente, in modo molto netto sulla questione climatica, ed in particolare sulla transizione ecologica: ha mostrato un orientamento nettamente favorevole al mantenimento di un forte sostegno finanziario a favore di petrolio e gas.

La 28ª sessione della Conferenza delle Parti dell’UNFCCC si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre 2023.