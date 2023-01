Covid, OMS: “con Kraken possibile aumento dei casi”

MeteoWeb

Le valutazioni della gravità della variante ricombinante XBB.1.5, nota come Kraken, “sono in corso” ma “XBB.1.5 non porta alcuna mutazione nota per essere associata a un potenziale cambiamento di gravità”. Sulla base delle sue caratteristiche genetiche e delle stime del tasso di crescita, XBB.1.5 “può contribuire all’aumento dell’incidenza dei casi a livello globale“. Lo afferma il gruppo consultivo tecnico dell’OMS sull’evoluzione del virus (TAG-VE), che si è riunito il 5 gennaio 2023 per discutere le ultime evidenze sulla variante Omicron XBB.1.5 e valutare il rischio per la salute pubblica associato a questa variante.

Ad oggi, rileva il gruppo di studio dell’Oms, “le stime del vantaggio di crescita di XBB.1.5 provengono solo da un paese, gli Stati Uniti, e quindi la fiducia in una valutazione globale è bassa“. Insieme alle varianti BQ.1, affermano gli esperti dell’Oms, “le varianti XBB sono le più resistenti agli anticorpi fino ad oggi” e “XBB.1.5 ha dimostrato di essere altrettanto immuno-evasiva di XBB.1, la sottovariante Omicron con la più alta fuga immunitaria fino ad oggi“. Attualmente, precisano i ricercatori, “non ci sono dati sull’efficacia del vaccino nel mondo reale contro malattie gravi o morte“.