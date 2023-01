Covid, Uniferr: “E’ sbagliato interrompere la sanificazione sui treni”

MeteoWeb

“La sanificazione sui treni è diventata un optional. Si tratta di un pericoloso arretramento per la salute e la sicurezza degli utenti e dei lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico. Come associazione di imprese dei servizi integrati ferroviari, denunciamo da tempo che la mancanza di una sanificazione professionale costante è un errore soprattutto in questa fase di recrudescenza del covid.

“Le imprese ferroviarie dovrebbero proseguire le stesse procedure dei mesi scorsi per offrire la massima protezione contro il virus, ma dal primo gennaio 2023 questo non accade e non se ne comprende il reale motivo. Le imprese dei servizi auspicano una ripresa della sanificazione a pieno regime, pronti a collaborare come sempre con il proprio personale ed il proprio know how per la tutela di tutti”. E’ quanto dichiarato da Francesco Marrone, presidente Uniferr, associazione confindustriale delle imprese di servizi integrati ferroviari.