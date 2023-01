Crolla palazzina dopo esplosione a Sant’Omero: un uomo in gravi condizioni

MeteoWeb

Poco fa, è avvenuta una esplosione con cedimento di un’ala di una palazzina a Sant’Omero, in provincia di Teramo, in Abruzzo, a poca distanza dalla sede Comune. A causare l’esplosione, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una fuga di gas. Sul posto stanno operando Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale medico del 118.

L’esplosione è avvenuta attorno alle ore 12:30. L’onda d’urto ha provocato il crollo del tetto e di gran parte della parete perimetrale, con il materiale che ha invaso la via pubblica. La casa, in via Regina Margherita, nel centro storico di Sant’Omero, era abitata da un uomo, Angelo Di Gennaro, 85enne del posto, proprietario dell’immobile. L’uomo, rimasto sotto le macerie, è stato estratto dai soccorritori e trasportato in ospedale. L’uomo non è in pericolo di vita, ma resta in gravi condizioni: ha riportato ustioni al volto e alle mani. Tra le macerie è stata rinvenuta una bombola di GPL che, con tutta probabilità era collegata ad un apparecchio termico.