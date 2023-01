Maltempo, crolla parte del cimitero: bare e urne finiscono nel torrente | FOTO

MeteoWeb

A Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, una ventina di bare e decine di urne sono finite in un torrente, in seguito al crollo di un’ala del cimitero, probabilmente provocato dal maltempo.

“Quell’ala del cimitero franata, insisteva su un torrente ‘a secco’ che con le abbondanti piogge delle ultime ore è tornato a colmarsi di acqua che probabilmente hanno causato il cedimento,” ha affermato il sindaco di S.Agata dé Goti, Salvatore Riccio.

“In corso intervento a Sant’Agata dei Goti (BN) per il cedimento di parte dell’area perimetrale del cimitero. Il dissesto è da attribuire all’ingrossamento del torrente Martorano a causa delle forti piogge. Alcune bare e parte dei materiali si sono riversati nell’alveo del corso d’acqua,” hanno spiegato i vigili del fuoco.