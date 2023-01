Crollo delle temperature e neve a bassa quota in Sardegna, imbiancate le colline attorno Cagliari | FOTO

MeteoWeb

Crollo delle temperature e neve a bassa quota in Sardegna. Il manto bianco è apparso questa mattina sulle montagne e sulle colline che circondano Cagliari, mentre nel Nuorese la colonnina di mercurio è scesa fino a circa -4°C. Imbiancate da ieri sera le cime dei monti di Pula (Is Cannoneris) a circa 700 metri sul livello del mare, ma anche sopra le colline di Dolianova, all’interno della città metropolitana di Cagliari, a circa 800 metri di altezza.

La neve è caduta anche sui monti del Gennargentu, con strade e tetti imbiancati nei paesi limitrofi, da Fonni a Desulo.

Un’altra nevicata è attesa nel pomeriggio di oggi a quote più basse, nel Nuorese, tra Macomer e l’altopiano di Campeda, e in seguito potrebbero verificarsi gelate

In pianura, nel Campidano, si registra pioggia battente dalle prime ore del mattino.

