Crollo delle temperature e tanta neve oggi in Calabria

MeteoWeb

Crollo delle temperature e tanta neve sui rilievi (anche con fiocchi al di sotto degli 800 metri) oggi in Calabria, dove non sono mancate neppure piogge intense e forti raffiche di vento. Sotto lo zero le temperature in diverse località della Sila come Camigliatello e Lorica, così come sulle cime del Pollino e dell’Aspromonte. Paesaggi imbiancati in molti Comuni della Presila Cosentina e Catanzarese e sulle Serre. Mare molto mosso sul versante tirrenico, dove nelle ultime ore si sono già registrate delle mareggiate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: