I delfini ‘urlano’ a causa dell’inquinamento acustico: lo studio

Un nuovo studio rivela che i delfini faticano a sentirsi l’un l’altro e a cooperare in un mondo di crescente inquinamento acustico. I delfini si affidano ai fischi e all’ecolocalizzazione per lavorare insieme per la caccia e la riproduzione, ma l’inquinamento acustico causato dalle attività umane, come il trasporto marittimo e l’edilizia, è aumentato drasticamente negli ultimi anni, disturbando questo delicato sistema di comunicazione.

“Se i gruppi di animali in natura sono meno efficienti nel cooperare per cercare il cibo, si avrà un impatto negativo sulla salute del singolo animale, che alla fine avrà un impatto sulla salute della popolazione complessiva della specie“, ha detto la coautrice dello studio Stephanie King, Professoressa associata presso l’Università di Bristol.

Il suono è uno dei sensi più importanti per gli animali marini. A differenza della luce, che viene rapidamente assorbita dall’acqua, può percorrere decine se non centinaia di chilometri. Di conseguenza balene, delfini e focene hanno sviluppato una complessa gamma di suoni per ‘parlare’ tra loro. Era già noto che aumentano il volume dei loro suoni o la frequenza per cercare di compensare l’inquinamento acustico causato dall’attività umana.

Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista ‘Current Biology’, ha rivelato che gli sforzi dei delfini per compensare l’inquinamento ‘gridando’ non sono sufficienti e quindi faticano a cooperare. Lo studio è stato condotto con due delfini tursiopi Delta e Reese in una laguna sperimentale con i loro addestratori. Per l’esperimento, i delfini dovevano svolgere un compito in cooperazione, ciascuno premendo un pulsante entro un certo tempo l’uno dall’altro. Ogni delfino è stato dotato di un sensore di suoni e movimenti che si trovava dietro lo sfiatatoio e misurava il loro comportamento e i loro suoni.

Gli scienziati hanno scoperto che quando i delfini sono stati esposti a livelli crescenti di rumore antropogenico hanno quasi raddoppiato la durata dei loro fischi e anche il volume per compensare questa interferenza. Nonostante i loro migliori sforzi, Delta e Reese hanno avuto successo solo per il 62,5% quando sono stati esposti a un inquinamento acustico molto elevato rispetto all’85% durante l’esperimento di controllo con rumore di fondo ambientale. Il livello massimo di rumore a cui sono stati esposti è stato di 150 decibel (dB). Il suono prodotto da una nave da carico super cisterna mentre si muove attraverso l’oceano, raggiunge volumi fino a 200 dB.