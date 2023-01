Maltempo Marche, fake news sull’esondazione della Diga di Mercatale diventa virale

MeteoWeb

Dopo abbondanti nevicate nell’entroterra, mareggiate lungo la costa, pioggia e vento nel resto del territorio, la situazione meteorologica nelle Marche tende al miglioramento. I vigili del fuori di Pesaro Urbino hanno eseguito durate la notte 300 interventi (allagamenti, piante e rami caduti, auto e mezzi pesanti intraversati). Ieri si era diffuso un falso allarme sull’esondazione della diga di Mercatale, una fake news secondo il Consorzio di Bonifica delle Marche: “La diga non ha mai rischiato di esondare. Non è suonata alcuna sirena d’allarme e la popolazione non è mai stata in pericolo,” ha dichiarato il presidente del Consorzio di Bonifica, Claudio Netti.

Il falso allarme era rimbalzato sui social, con un messaggio audio anonimo che invitava a tenersi lontani dal fiume Foglia, diventato virale. “L’autore di questo crimine verrà rintracciato e unito,” ha proseguito Netti.

Per quanto riguarda il livello dei fiumi, si sta abbassando in tutta la provincia. La viabilità è tornata regolare in tutta la regione, anche nel Maceratese. Nelle zone montuose resiste una spessa coltre di neve e alcune strade sono ghiacciate, ma oggi il cielo è sereno. Situazione sotto controllo a Senigallia, dove ieri il fiume Misa si era alzato oltre i livelli di guardia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: