Eccezionale ritrovamento in Antartide, “evento raro ed emozionante”

Un team di cacciatori di meteoriti, provenienti dal Belgio e dagli Stati Uniti, ha trovato 5 nuovi sassi spaziali in Antartide, tra cui uno che pesa 7,6 kg.

“L’Antartide è un posto difficile in cui lavorare, per ovvi motivi: è molto freddo, remoto e selvaggio,” hanno affermato Maria Valdes, ricercatrice presso il Field Museum e l’Università di Chicago, e i suoi colleghi. “Tuttavia, è uno dei posti migliori al mondo per andare a caccia di meteoriti“. “Ciò è in parte dovuto al fatto che l’Antartide è un deserto e il suo clima secco limita il grado di alterazione degli agenti atmosferici sui meteoriti“. “Oltre alle condizioni asciutte, il paesaggio è ideale per la caccia ai meteoriti: le rocce spaziali nere risaltano nettamente sui campi innevati“. “Anche quando i meteoriti affondano nel ghiaccio, il movimento dei ghiacciai contro la roccia sottostante aiuta a riesporre i meteoriti vicino alla superficie“.

I ricercatori sono stati i primi a esplorare potenziali nuovi siti mappati utilizzando immagini satellitari. Hanno scoperto 5 nuove rocce extraterrestri, una delle quali pesava ben 7,6 kg. “Dei circa 45mila meteoriti recuperati in Antartide nel secolo scorso, solo circa un centinaio sono di queste dimensioni o più grandi,” ha spiegato. Valdes. “Le dimensioni non contano necessariamente quando si tratta di meteoriti, e anche minuscoli micrometeoriti possono essere incredibilmente preziosi dal punto di vista scientifico, ma ovviamente trovare un grande meteorite come questo è raro e davvero emozionante“.

“Intraprendere un’avventura esplorando aree sconosciute è emozionante, ma abbiamo anche dovuto fare i conti con il fatto che la realtà sul campo è molto più difficile della bellezza delle immagini satellitari,” ha affermato Vinciane Debaille, ricercatore presso l’Université Libre di Bruxelles. Nonostante il loro viaggio sia stato programmato per l’estate antartica alla fine di dicembre, le temperature si sono aggirate intorno ai -10°C.

I cinque meteoriti recuperati dal team saranno analizzati presso il Royal Belgian Institute of Natural Sciences.

Nel frattempo, i sedimenti potenzialmente contenenti minuscoli micrometeoriti sono stati divisi tra i ricercatori per essere studiati presso le loro istituzioni.

“Siamo ansiosi di vedere cosa rivelano le analisi dei meteoriti, perché studiarli ci aiuta a comprendere meglio il nostro posto nell’Universo,” ha dichiarato Valdes. “Più grande è la dimensione del campione che abbiamo di meteoriti, meglio possiamo comprendere il nostro Sistema Solare e noi stessi“.