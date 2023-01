Egitto: nave cargo si incaglia nel Canale di Suez “a causa del maltempo”, trasporta mais dall’Ucraina

MeteoWeb

Una nave cargo si è arenata oggi nel Canale di Suez, in Egitto: lo ha confermato una società di servizi del canale. Leth Agency ha reso noto che la nave, MV Glory, si è arenata vicino alla città di Qantara, nella provincia di Ismailia. L’azienda ha spiegato che i rimorchiatori stanno cercando di rimettere a galla la nave.

I dati di tracciamento satellitare mostrano MV GLory in un tratto a corsia unica del Canale di Suez appena a Sud di Port Said sul Mar Mediterraneo. Non è chiaro al momento cosa abbia causato l’incagliamento. Secondo alcune fonti sarebbero stati “il maltempo e le forti piogge” a causare il blocco della nave.

Il Joint Coordination Center ha indicato che MV Glory trasporta oltre 65mila tonnellate di mais dall’Ucraina verso la Cina.

Nel 2021 il cargo “Ever Given”, lungo 400 metri e con una stazza di 220.000 tonnellate, si era incagliato bloccando il Canale per 6 giorni e interrompendo catene di approvvigionamento globali con ripercussioni durate mesi. L’uso del Canale risparmia una deviazione di 3 settimane per circumnavigare l’Africa, ma in alcuni punti è largo solo circa 200 metri e profondo 24. Circa il 12% del commercio globale passa attraverso il Canale di Suez con un flusso giornaliero di merci del valore di 10 miliardi di dollari, secondo Lloyd’s List.

*** AGGIORNAMENTO ORE 09:55 ***

L’Autorità del Canale di Suez ha dichiarato che la nave cargo che trasportava mais che si è incagliata nel corso d’acqua egiziano è stata rimessa a galla e il traffico del canale è stato ripristinato.