Maltempo, l’emergenza neve si sposta sul Piemonte: in atto violentissime nevicate per effetto stau | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’inverno ha deciso di fare la voce grossa sull’Italia. Dopo aver tenuto il nostro Paese nella morsa di freddo e neve praticamente per tutta la scorsa settimana, anche questa settimana inizia all’insegna del maltempo invernale. Mentre l’Appennino fa ancora i conti con i disagi provocati da nevicate di proporzioni storiche, ora la situazione di emergenza si sposta sul Piemonte, che finora era rimasto ai margini.

Il Ciclone che ha risalito l’Italia nelle scorse ore ha raggiunto il Nord-Ovest e si scontra con la barriera alpina che in Piemonte fa da sbarramento: qui le precipitazioni si intensificano per “effetto stau” e la neve cade in modo violentissimo e persistente. In queste ore, nevica copiosamente su tutto l’arco alpino, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, al Trentino, ma le nevicate più intense stanno interessando proprio il Piemonte, fin dalle bassissime quote. Bellissime le immagini della gallery scorrevole in alto, che mostrano l’entità delle nevicate in atto.

Copiosa nevicata a Cima Durand, in Piemonte

Bella nevicata ad Arabba, nel Bellunese

Una spolverata di neve è arrivata anche a Superga oggi pomeriggio. Nevica anche sull’A6 Torino – Savona all’altezza di Ceva (Cuneo).

La strada statale 21 “del Colle della Maddalena” è chiusa al traffico nel tratto compreso tra Argentera (chilometro 53,330) e il Confine di Stato (chilometro 59,708). La chiusura, inizialmente programmata per le 20 di oggi 23 gennaio in considerazione delle previsioni meteorologiche avverse, è stata anticipata per via dell’interdizione al traffico disposta dal gestore francese lungo la Rd900, proseguimento in Francia della statale 21. Si conferma infine che a causa della precipitazione nevosa in atto i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate che transitano sulla statale 21 “del Colle della Maddalena” sono provvisoriamente indirizzati in uscita all’altezza della rotatoria di Borgo San Dalmazzo (chilometro 1,200) e a Vinadio (chilometro 29,700). Sono esclusi dal provvedimento i veicoli del servizio di trasporto pubblico locale. Tale attività di regolazione del transito dei mezzi pesanti è adottata al fine di prevenire blocchi della circolazione come previsto dall’ordinanza Anas 525/2022. I mezzi sgombra neve e il personale Anas sono ininterrottamente al lavoro sulla statale per garantirne la percorribilità.

In Piemonte continuerà a nevicare copiosamente fino a domani, martedì 24 gennaio, con accumuli eccezionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: