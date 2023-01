Pubblicata la mappa delle emissioni delle megalopoli di tutto il mondo: i DATI e le tendenze

MeteoWeb

Un nuovo studio pubblicato su “Plos Climate” da studiosi della Technical University Berlin fa il punto sulle emissioni delle cosiddette magacity (mega città), i maggiori agglomerati urbani al mondo, individuando l’evoluzione dell’inquinamento in rapporto a diversi fattori urbanistici e proponendo soluzioni mirate per renderle più green. Le aree urbane rappresentano tra il 71% e il 76% di emissioni di CO 2 derivanti dal consumo energetico finale globale e tra il 67% e il 76% del consumo energetico globale. Le 100 aree urbane con le emissioni più elevate (definite come cluster di popolazione contigui) rappresentano il 18% delle emissioni globali di gas serra (GHG). Ad oggi non esiste uno studio completo delle megalopoli (città con più di 10 milioni di abitanti) che analizzi la loro popolazione storica, i modelli economici e di emissione e i contributi ai gas serra globali. Una sfida chiave è che la maggior parte di queste megalopoli (33 su 41) si trova nei paesi in via di sviluppo, il che rende difficile monitorare le loro emissioni in rapido aumento.

In questa ricerca, i ricercatori hanno sfruttato set di dati ad accesso aperto rilasciati di recente: il Global Human Settlements Database (R2019A) e il World Urbanization Prospects (2018) per analizzare lo sviluppo delle megalopoli e le tendenze dei gas serra, rispetto agli obiettivi di mitigazione delineati nei piani d’azione per il clima delle megalopoli stesse. Geograficamente, i gas serra medi delle mega città sono più bassi in Africa e Sud America, raddoppiano in Asia, Europa e triplicano in Nord America come si può vedere osservando i dati delle emissioni di gas serra di diverse megalopoli dei paesi in via di sviluppo come Shanghai (452 megatonnellate per CO2 – MtCO 2), Guangzhou (193) e Bangkok (142) che superano megalopoli sviluppate come Tokyo (241) o New York (141).

Durante il periodo 1975-2012, i gas serra delle megalopoli sono diminuiti in Europa (-0,36%), leggermente aumentati in Nord America (+0,45%), Sud America (+1,55%) e aumentati più sensibilmente in Africa (+3,31%) e Asia (+3,40%) in media continentale, mentre gli aumenti principali si sono registrati a Chennai (+4,1%), Dacca (+4,7%), Il Cairo (+5,1%), Guangzhou (+6,0%) e Shanghai (+6,2%).

Come mostrano i risultati, l’economia urbana è tra i maggiori fattori di spinta dell’inquinamento (CAGR 3,1%), accompagnata dall’espansione dell’area urbana (1,5%) e dell’area edificata (1,0%). In secondo luogo, ogni aumento dell’1% della popolazione è concomitante con un aumento dell’1,6% del PIL, dell’1,15% dei gas a effetto serra, dello 0,75% dell’area urbana, dello 0,5% dell’area edificata e dello 0,3% della densità. In termini di fonte, la crescita media delle emissioni delle megalopoli nel periodo 1975-2012 (media = 2,3%) è stata essenzialmente fornita dai settori dei trasporti urbani (3,4%) e dell’energia (3,3%) (superando significativamente la crescita della popolazione: 2,0%), seguiti da industria (2,2%), agricoltura (2,1%) e settore residenziale(1,2%). Mentre la prosperità urbana (PIL annuo superiore a 7190 dollari pro capite) si traduce generalmente in maggiori sforzi di monitoraggio del clima per affrontare la sfida climatica, diverse città come Teheran, Istanbul, Pechino, San Paolo, Tianjin, Mosca, Seoul, Nagoya mostrano progressi limitati in questo senso.

I ricercatori sottolineano che per migliorare le politiche per il clima è essenziale basarle su evidenze scientifiche fin dalla definizione degli obiettivi. Ampliare l’uso degli inventari standard di GHG , che includano la dovuta classificazione delle aree urbane (comune, città, metropolitana, megalopoli, ecc.), definiscano tutte le emissioni di GHG dai vari settori/attività, in particolare quelle industriali, e abbiano metodi di contabilizzazione riconosciuti da parte della comunità scientifica internazionale è per i ricercatori imperativo, in modo che le maggiori città emittenti siano sistematicamente monitorate per un’azione politica costruttiva.