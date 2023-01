Energia, l’Italia produce solo il 22% da fonti rinnovabili ed è ultima in Europa | DATI

MeteoWeb

Secondo il monitoraggio europeo di Energy-Charts la quota da fonti rinnovabili della produzione di energia elettrica nella prima settimana dell’anno vede in testa la Norvegia – forte della sua enorme produzione idroelettrica – col 98,8%, seguita da Lettonia (95,3%) e Lituania (88,7%). Al quarto posto la Danimarca (77,4%) e quinto il Portogallo (73,6%).

Fra i principali Paesi la quota di rinnovabili nella produzione di energia elettrica è pari al 59,8% in Germania, 44,1% in Spagna, 25% in Francia e solo 22,4% in Italia, fanalino di coda