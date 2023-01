Epidemia di dengue in Bolivia, in campo anche l’esercito per la disinfestazione

MeteoWeb

Un’epidemia di dengue sta colpendo la Bolivia, ed in particolare la regione di Santa Cruz: oltre 5mila persone, e in particolare circa 4mila militari, sono state mobilitate per una campagna di disinfestazione massiccia. L’obiettivo, ha spiegato il Ministro della Salute Jeyson Auza, è di “evitare che la popolazione continui ad ammalarsi di questa patologia“. Nei giorni scorsi, il governo regionale aveva dichiarato l’emergenza sanitaria per affrontare l’epidemia.

La malattia viene trasmessa dalla zanzara Aedes aegypti, che si riproduce durante i periodi delle piogge e si annida dove è presente acqua stagnante. Provoca febbre alta, mal di testa, vomito ed eruzioni cutanee; nella versione emorragica può essere fatale.