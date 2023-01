Epifania: immancabile la tradizionale calza, regali nel 60% delle case

MeteoWeb

Con la “calza della Befana” sale a 7,4 miliardi il valore dei regali acquistati durante le festività di fine ed inizio anno con l’arrivo di doni spesso utili anche per sanare le delusioni del Natale. E’ quanto emerge da una elaborazione Coldiretti/Ixe’ per il giorno dell’Epifania che viene festeggiato con regali nel 60% delle case, ma non mancano iniziative dedicate alla simpatica vecchietta in molte città per grandi e piccoli. Da qualche anno infatti, sostiene la Coldiretti, il tradizionale appuntamento dedicato ai bambini si è diffuso anche tra gli adulti che sfruttano l’occasione per scambiarsi o farsi doni, anche simbolici, spesso approfittando dell’inizio della stagione dei saldi.

Tra quanti festeggiano con doni la Befana, è comunque immancabile in quasi nove casi su dieci la tradizionale calza con cioccolata, caramelle e carbone dolce ma con la spinta verso una migliore alimentazione in molte famiglie tornano anche fichi e prugne secche, nocciole, noci e soprattutto biscotti fatti in casa. Anche se resta forte il richiamo della tradizione si rinnova dunque il contenuto delle calze ”appese” al camino dalla simpatica vecchietta che in passato ai più ”discoli” regalava solo aglio, peperoncino, patate e carbone vero.