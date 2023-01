Montagna: due escursionisti in difficoltà salvati a Macugnaga

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco di Verbania nel tardo pomeriggio di oggi sono intervenuti sulle alture di Macugnaga, in Valle Anzasca, provincia del Vco presso l’Alpe Fillar, per recuperare due escursionisti in difficolta’. La squadra intervenuta dal Distaccamento di Macugnaga e l’elicottero proveniente dal Reparto Volo di Malpensa hanno localizzato le due persone, infreddolite e spaventate, e dopo averle recuperate le hanno ricondotte all’eliporto di Macugnaga, in località Pecetto. I due escursionisti non hanno avuto necessitàdi assistenza sanitaria.