Una singola sessione di esercizio fisico può rallentare la crescita del cancro: lo studio

È risaputo che l’esercizio fisico ha molti vantaggi, ma una nuova ricerca della Edith Cowan University (ECU), in Australia, ha rivelato quanto possa essere di fondamentale importanza, anche per le persone con cancro avanzato. Un lavoro precedente dell’Exercise Medicine Research Institute dell’ECU ha dimostrato che gli uomini con cancro alla prostata avanzato possono modificare l’ambiente chimico del loro corpo in sei mesi di esercizio per sopprimere la crescita delle cellule tumorali.

Il team ha osservato un aumento dei livelli di proteine chiamate “miochine” che sono prodotte dai muscoli scheletrici e che possono sopprimere la crescita del tumore e persino aiutare a combattere attivamente le cellule cancerose stimolando una serie di processi antitumorali nel corpo. Ma un nuovo studio dell’EMRI ha dimostrato che una singola sessione di esercizio può elevare ulteriormente le miochine e indurre un’ulteriore soppressione del cancro.

È importante sottolineare che questo effetto indotto dall’esercizio si verifica in pazienti con cancro incurabile e avanzato in cui la malattia ha preso piede e i pazienti hanno già ricevuto un trattamento estensivo per molti anni.

Nove pazienti con cancro alla prostata in stadio avanzato hanno eseguito 34 minuti di esercizio ad alta intensità su una cyclette: campioni di sangue sono stati raccolti immediatamente prima e dopo l’esercizio, e poi di nuovo 30 minuti dopo l’allenamento. Il team ha scoperto che il siero ottenuto immediatamente dopo questa “dose” di esercizio conteneva livelli elevati di miochine anticancro con conseguente soppressione della crescita delle cellule tumorali della prostata in vitro di circa il 17%. I livelli sierici di miochine e la soppressione del cancro sono tornati ai valori basali dopo 30 minuti.

Il Prof. Rob Newton, ricercatore EMRI e supervisore dello studio, ha affermato che è stato un momento di svolta: “i risultati del nostro lavoro sono particolarmente entusiasmanti perché riportiamo per la prima volta in assoluto che gli uomini con cancro alla prostata avanzato sono in grado di produrre un aumento acuto delle molecole antitumorali chiamate miochine in risposta a un singolo periodo di esercizio vigoroso. Questo ci sta aiutando a capire perché i pazienti con cancro che fanno esercizio mostrano una progressione della malattia più lenta e sopravvivono più a lungo. Questi pazienti sono palliativi, quindi non esiste una cura e alla fine soccomberanno. Tuttavia, ci sono prove che l’esercizio fisico prolungherà la sopravvivenza e l’aumento dei livelli di miochine esplorato nel nostro recente articolo è un meccanismo primario”.

Newton ha affermato che anche se c’è ancora molta ricerca da fare, i risultati di questo studio potrebbero aiutare a plasmare immediatamente i consigli dati ai malati di cancro. “La dose ottimale di esercizio non è ancora nota, ma è probabile che sia di oltre 20 minuti al giorno e deve includere un allenamento di resistenza per far crescere i muscoli, aumentare le dimensioni e la capacità della farmacia interna e stimolare la produzione di miochine”, ha detto.

“Questo studio fornisce una forte evidenza per la raccomandazione che i pazienti con cancro alla prostata, e probabilmente chiunque abbia qualsiasi tipo di cancro, dovrebbero fare esercizio quasi tutti i giorni, se non tutti i giorni, per mantenere un ambiente chimico all’interno del loro corpo che sopprime la proliferazione delle cellule tumorali“.