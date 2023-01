Maltempo: esonda il fiume Aterno, allagamenti a L’Aquila

MeteoWeb

Il maltempo sta provocando danni e disagi in Abruzzo, a L’Aquila: nella frazione di Monticchio, il fiume Aterno è uscito dagli argini e ha raggiunto alcune case e campi coltivati. Attivato il servizio di protezione civile, in sinergia con la polizia municipale e gli addetti delle opere pubbliche dell’amministrazione comunale, unitamente alle squadre dell’Anas e di altri enti.

Protezione civile in azione ieri sera anche nella zona di Pile dove si sono verificati allagamenti nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo. Altri disagi dovuti ad allagamenti sono stati segnalati nelle frazioni Ovest, come Sassa, e nel vicino Comune di Scoppito. Ieri il primo cittadino Pierluigi Biondi e l’assessore alla Protezione civile avevano invitato le persone a limitare gli spostamenti in auto allo stretto necessario “specie chi abita a ridosso dei corsi d’acqua“.

