L’Etna vista da Malta, il panorama da sballo che oggi ha incantato i maltesi | FOTO

L’Etna dista da Malta circa 190km in linea d’aria, e per questo motivo nei giorni d’aria limpida e serena dall’isola dei Cavalieri è possibile vedere il vulcano siciliano in tutta la propria maestosità. Alto 3.357 metri sul livello del mare, l’Etna è visibile soprattutto d’inverno, quando è ricoperto di neve, o in caso di attività eruttiva con l’intensità della rossa lava ben visibile a distanza.

Oggi l’aria tersa e nitida ha consentito di osservare la sagoma del vulcano ad occhio nudo, come testimoniano le fotografie a corredo dell’articolo. In tanti, da Malta, ne hanno approfittato per godere, particolarmente affascinati, di un panorama così bello e affascinanti.