Fallito lo storico primo lancio di Virgin Orbit dal Regno Unito, persi 9 satelliti

MeteoWeb

La prima missione orbitale in assoluto a decollare dal Regno Unito non è andata come previsto. La missione “Start Me Up” di Virgin Orbit è iniziata abbastanza bene. L’aereo da trasporto della compagnia, noto come Cosmic Girl, è decollato dallo Spaceport Cornwall nei tempi previsti lunedì 9 gennaio alle 23:02 ora italiana.

Cosmic Girl ha lanciato il razzo LauncherOne lungo 21 metri alle 00:09 ora italiana di oggi, mentre l’aereo era al largo della costa sud-occidentale dell’Irlanda. Il primo stadio del razzo ha fatto il suo lavoro e i due stadi di LauncherOne si sono separati come previsto circa 3,5 minuti dopo il lancio. Lo stadio superiore del razzo ha terminato un burn di quasi 5 minuti poco dopo. Successivamente qualcosa è andato storto.

“Sembra che LauncherOne abbia subito un’anomalia, che ci impedirà di portare in orbita questa missione,” ha dichiarato Chris Relf di Virgin Orbit, direttore dell’ingegneria e della verifica dei sistemi, durante un webcast della missione.

Il fallimento ha provocato la perdita di 9 satelliti. Questi payload erano un esperimento della società britannica Space Forge, diversi CubeSat del Regno Unito, inclusi 2 per lo studio della ionosfera, e un satellite di navigazione globale sperimentale cofinanziato dall’Agenzia Spaziale Europea.

“Start Me Up“, che prende il nome dalla famosa canzone del 1981 dei Rolling Stones, era una missione importante per Virgin Orbit. Tutti e 5 i precedenti voli orbitali della compagnia sono stati lanciati dal Mojave Air and Space Port nel Sud/Est della California, quindi “Start Me Up” doveva aprire un nuovo capitolo per la compagnia.

“Start Me Up” aveva anche un grande significato il Regno Unito. I biglietti per vedere il decollo di Cosmic Girl dallo Spaceport Cornwall, altrimenti noto come Newquay Airport, sono andati sold out più velocemente di quelli per l’iconico festival musicale di Glastonbury nel Regno Unito.

Gli appassionati hanno sfidato il freddo per assistere a questo momento storico, nonostante occasionali rovesci di pioggia e raffiche di vento che hanno reso le temperature +9°C in loco ancora più fredde. Non sono stati in grado di assistere al lancio del razzo, ma hanno visto il velivolo Cosmic Girl tornare sano e salvo all’aeroporto.

Il Regno Unito ha annunciato l’intenzione di sviluppare infrastrutture per piccoli lanci di satelliti nel 2014 nella speranza di aumentare la propria quota del mercato spaziale globale. Il Paese ospita alcuni dei principali produttori di piccoli satelliti, tra cui Airbus, Surrey Satellite Technology e Clyde Space. Prima di “Start Me Up”, quei satelliti dovevano essere spediti altrove per il lancio.

Secondo Melisa Thorpe, CEO di Spaceport Cornwall, convertire il minuscolo aeroporto di Newquay in un sito per lo Spazio è costato 20 milioni di sterline. Sette siti in totale hanno ricevuto finanziamenti dall’Agenzia spaziale del Regno Unito nel 2017 per aiutare con gli aggiornamenti diretti allo Spazio.

Altri due siti sono attualmente nelle fasi finali dei preparativi per il lancio spaziale: SpaceHub Sutherland nel Nord della Scozia e SaxaVord Spaceport sulle isole Shetland al largo della costa scozzese. Entrambi questi porti spaziali serviranno lanci verticali di micro-razzi e sperano di vedere i loro primi decolli entro la fine dell’anno.

Virgin Orbit ha registrato una serie di 4 successi di lancio consecutivi fino ad oggi. Le 4 missioni avevano messo in orbita 33 satelliti per diversi clienti.