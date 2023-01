Fenomeni meteo estremi in Basilicata, ok del Governo per tutelare il territorio lucano

MeteoWeb

“Il Governo ha dato parere favorevole a un mio ordine del giorno votato dall’Aula, con cui lo impegniamo a dare il necessario sostegno alle comunità e ai territori lucani che, negli ultimi mesi, hanno subito fenomeni di dissesto idrogeologico. Si tratta di una buona notizia a fronte dei danni causati dal maltempo e dal dissesto idrogeologico in Basilicata che, purtroppo, continuano a creare disagi ai cittadini lucani. La cura del nostro territorio deve essere tra le nostre priorità assolute, non solo in ottica emergenziale“. Così il deputato del Partito Democratico Enzo Amendola, sempre attento alle dinamiche territoriali lucane.

“Lo smottamento nel Comune di Montalbano Jonico, gli incendi di questa estate a Pisticci, le criticità riscontrate a Maratea, Tursi e Lauria hanno evidenziato l’estrema fragilità del territorio regionale. Servono cura, prevenzione, risorse e organicità degli interventi. Bene l’impegno del Governo, su cui continueremo a vigilare nei prossimi mesi”.