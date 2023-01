Filippine: i migliori festival da non perdere nel 2023

MeteoWeb

Il 2023 si prospetta un anno ricco di eventi, festival e celebrazioni culturali per le Filippine che invitano i turisti a vivere le emozioni e le tradizioni del Paese in prima persona, presentando un ampio calendario di programmazioni. Gastronomia, costumi, religione, riti, danze e spettacoli sono i protagonisti dei festival filippini che omaggiano le tradizioni del territorio e in modo colorato e gioioso.

Gennaio ha rappresentato l’inizio della programmazione di eventi con tanti festival dedicati al Santo Patrono Sto. Niño. Tra questi ricordiamo il Kalibo Ati-Atihan Festival, che prevede emozionanti, vibranti e frenetiche danze precristiane al ritmo primitivo dei tamburi, a cui partecipano diverse tribù in piena regalia da battaglia, che affollano le strade principali di Kalibo esultando senza fiato per i loro voti religiosi.

Da includere nella lista di esperienze da vivere nelle Filippine non mancano festival unici, che accolgono i visitatori e li trasportano nei sapori e nella storia del territorio. Qui i suggerimenti da non perdere nella prima parte dell’anno.

Febbraio: International Hot-Air Balloon Festival

Il famoso festival annuale, ideato dal Dipartimento del Turismo nel 1994, si svolge nella regione di Clark ed è un evento imperdibile che lascia gli spettatori, dai più piccoli agli adulti, letteralmente con il naso all’insù. La festa ha come protagonisti gli sport e gli spettacoli in aria con gare di mongolfiere, manovre di aerei e voli di precisione, ultraleggeri, voli dimostrativi RC, sky diving, raduno di aeromobili, razzi, salto della bandiera, gara di scoppio di palloncini e il gioco degli aquiloni, il tutto accompagnato da una fiera con bancarelle, giostre e concerti notturni. L’attrazione principale, le mongolfiere, in volo la mattina presto e nel tardo pomeriggio, attira appassionati e visitatori da tutto il mondo.

Marzo: Balut sa Puti Festival

La città di Peteros, Metro Manila, durante l’ultima settimana di marzo o la prima di aprile, organizza un evento annuale chiamato Balut sa Puti Festival. Si tratta di un festival gastronomico, supportato dal Dipartimento del Turismo, che prevede una gara di cucina della famosa specialità filippina nota come balut. È uno dei momenti salienti delle celebrazioni della Fiesta della città di Pateros, dove viene presentato il meglio di uno dei cibi esotici originali del Paese. Si tiene anche per promuovere l’immagine di Pateros come produttore della migliore qualità di balut al mondo, consiste in un uovo di anatra o di gallina fecondato e bollito nel suo guscio poco prima della schiusa. Gli abitanti di Pateros si riuniscono per fare una festa in strada con la presenza di una band dal vivo e celebrare con una birra ghiacciata che accompagna il piatto tipico filippino.

Aprile: Apo Sandawa Climb Festival

Il Mt Apo Sandawa Climb Festival si celebra nella città di Kidapawan per due giorni consecutivi e si svolge ogni anno durante la Settimana Santa”. Si tratta di una celebrazione della vita e della cultura dei Manobo, il principale gruppo tribale di Kidapawan City. Una vetrina di danze e canti tradizionali e delle credenze religiose e tradizionali che comprende l’esibizione dei giochi tradizionali come “pana”, “bankaw”, “Kadang”.

Maggio: Pahiyas Festival

La città di Lucban celebra ogni 15 maggio una delle più grandi e colorate feste del raccolto del Paese in onore di San Isidro Labrador, patrono degli agricoltori. Conosciuta come “Pahiyas“, la festa è profondamente radicata nella celebrazione tradizionale degli abitanti della città in ringraziamento per il raccolto abbondante. Le decorazioni chiamate “Kiping”, cialde di pasta di riso a forma di foglia e multicolore, sono utilizzate per decorare le facciate delle case insieme ai frutti e ai fiori della natura. La celebrazione, visiva e culinaria, ha guadagnato fama nazionale e internazionale.

Giugno: Pintados Festival e Kasadyaan Festival

Pintados Festival mostra l’antica pratica della pittura del corpo e come gli abitanti di Tacloban abbiano accettato il cristianesimo e sviluppato un grande amore per il Santo Niño Senior. Il Kasadyaan riunisce le vibranti e diverse culture delle città della Provincia di Leyte e di altri festival di Visayas e Mindanao. È anche un’espressione spirituale di gioia e gratitudine per la forza del popolo dopo l’assalto del forte tifone Yolanda.