Fitta nevicata a San Godenzo, bus con studenti bloccato sulla SS67

A causa di una fitta nevicata in corso, un bus, con a bordo una scolaresca di Livorno in viaggio per una visita a Ravenna, è rimasto bloccato a San Godenzo, lungo la SS67. Sul posto sta intervenendo la pattuglia dei carabinieri della locale stazione, per trasportare i ragazzi a piccoli gruppi al Cavallino, un bar che dista circa 5 km dal luogo ove è fermo l’autobus, onde evitare problemi. Nessuna situazione di emergenza al momento.

