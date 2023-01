Fiume atmosferico porta forti piogge e neve in California, strade come fiumi a San Francisco | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una potente tempesta ha portato piogge torrenziali e forti nevicate in gran parte della California, con traffico nel caos e autostrade chiuse mentre lo Stato si preparava a inaugurare un nuovo anno. Nell’alta Sierra Nevada, potrebbero registrarsi fino a 60 cm di neve in queste ore. Il National Weather Service di Sacramento ha diramato avvisi sulle condizioni di guida pericolose e ha pubblicato su Twitter foto che mostrano il traffico sui passi di montagna innevati.

Il fiume atmosferico responsabile delle avverse condizioni meteo ha portato sulla California un lungo e ampio pennacchio di umidità dall’Oceano Pacifico. Inondazioni e frane hanno determinato la chiusura di strade in tutta la California settentrionale.

Le precipitazioni nel centro di San Francisco sabato hanno superato i 12,7 cm a metà pomeriggio, rendendolo il 2° giorno più piovoso mai registrato, dopo il diluvio del novembre 1994. Con la pioggia che continua a cadere, il dato potrebbe insidiare il record di quasi tre decenni. Acqua e fango scorrevano lungo le strade di San Francisco e una scalinata a Oakland si è trasformata in una vera e propria cascata.

Il NWS di Sacramento ha pubblicato una mappa delle precipitazioni nelle 24 ore fino a sabato mattina, mostrando un’ampia gamma di dati totali nella regione, da 2,54 cm in alcune aree a 12,7 cm ai piedi della Sierra.

La pioggia è stata accolta con favore nella California arida dalla siccità, ma sono necessarie molte più precipitazioni per rappresentare una differenza significativa. Gli ultimi tre anni sono stati i più siccitosi mai registrati in California.

Un avviso di tempesta invernale è in vigore fino a oggi per le alture superiori della Sierra da Sud del Parco Nazionale di Yosemite a Nord del Lago Tahoe, dove sono possibili fino a 1,5 metri di neve in cima alle montagne, ha evidenziato il National Weather Service. L’allerta inondazioni è in vigore in gran parte della California settentrionale fino a Capodanno. I funzionari hanno avvertito che fiumi e torrenti potrebbero esondare e hanno esortato i residenti a preparare i sacchi di sabbia. Alcune precipitazioni totali nella San Francisco Bay Area hanno superato i 10 cm.

Quella in atto è stata la prima di numerose tempeste previste per la California nei prossimi giorni. Il sistema attuale dovrebbe essere più caldo e più umido, mentre le tempeste della prossima settimana saranno più fredde, ha affermato Hannah Chandler-Cooley, meteorologa del National Weather Service di Sacramento. La regione di Sacramento potrebbe ricevere un totale di tra 10 e 13 cm di pioggia nell’arco della settimana, ha detto Chandler-Cooley. “I forti venti potrebbero causare danni agli alberi e portare a interruzioni di corrente e le onde alte sul lago Tahoe potrebbero capovolgere piccole navi,” ha spiegato il servizio meteorologico di Reno. Avvisi per valanghe sono stati emessi nell’entroterra intorno a Lake Tahoe e Mammoth Lakes a sud di Yosemite.

Forti piogge in California, fiumi in piena

Piogge torrenziali e strade allagate nella Bay Area di San Francisco

California, strade sott'acqua a San Francisco