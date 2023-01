Arriva il foehn in Alto Adige, balzo di 17°C in un’ora in Val Venosta

MeteoWeb

Oggi il foehn è protagonista della scena in Alto Adige, portando temperature primaverili. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, nella stazione meteorologica di Lasa la temperatura è passata da +1°C (ore 11) a +18°C (ore 12) in un’ora.

Il foehn, in italiano favonio, è un vento di caduta. Superando la catena montuosa e scendendo a valle verso Sud le correnti si scaldano e arrivano a valle determinando uno sbalzo di temperatura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: