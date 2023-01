Il Foehn fa schizzare le temperature verso l’alto in Piemonte | DATI

MeteoWeb

Il foehn ha fatto alzare oggi la colonnina di mercurio in Piemonte, assestandosi su valori primaverili in gran parte della regione. A mezzogiorno la rete meteo di Arpa regionale ha registrato +15,3°C ad Avigliana, in bassa Valle di Susa, +14,3°C alla stazione di Torino Alenia, +15°C a Parella, nel Canavese, +14,7°C a Venaria Reale, +14°C a Verbania.

Forti raffiche di vento in montagna: registrati quasi 150km/h sulla vetta del Gran Vaudala, nel parco del Gran Paradiso, oltre 93km/h sul Mottarone (nel Verbano Cusio Ossola).

“Un flusso di correnti nordoccidentali in quota garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione nei prossimi giorni,” ricorda Arpa nel consueto bollettino meteo. “Domani, tuttavia, il transito di una debole onda depressionaria sull’arco alpino nordorientale, determina annuvolamenti a tratti estesi. Da giovedì nuove condizioni di foehn che si intensificano e si estendono a tutte le pianure nella giornata successiva“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: