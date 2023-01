MeteoWeb

Interventi in corso in provincia di Potenza: i vigili del fuoco stanno intervenendo sulla SS653 in soccorso ad automobilisti bloccati dalla forte nevicata e per la conseguente caduta di alberi. Sul posto operano squadre di Lauria, Terranova e San Chirico Raparo.

