Forti nevicate in Algeria: strade chiuse e caos traffico aereo

Forti nevicate hanno interessato diverse province settentrionali dell’Algeria: le intense precipitazioni nevose hanno provocato l’isolamento questa mattina di villaggi e città, a causa della chiusura di molte strade, mentre il traffico aereo sta subendo interruzioni in 2 aeroporti nell’Est del Paese. Chiuse le scuole nelle zone montuose.

La Gendarmeria algerina ha specificato in una nota che le 2 principali autostrade del Paese (Est/Ovest e Nord/Sud) sono state chiuse al traffico a causa della neve in diverse province come Médéa (a Sud della capitale), Sétif e Bordj Bou Arreridj (Sst). Sono state chiuse anche strade nazionali, statali e comunali in diverse province, secondo comunicati della Gendarmeria Nazionale e della Protezione Civile.

La compagnia di bandiera algerina Air Algérie ha annunciato un’interruzione del traffico aereo negli aeroporti di Costantina e Batna, nell’Est del Paese, a causa dell’accumulo di neve e delle avverse condizioni meteo.