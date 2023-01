Forti nevicate in Austria: 5mila famiglie senza elettricità in Carinzia

MeteoWeb

Notte di super lavoro per soccorritori e vigili del fuoco in Austria, in particolare in Carinzia, a causa delle forti nevicate: molte strade sono ancora chiuse e in diverse località numerose utenze sono senza elettricità. Le famiglie al buio sono circa 5mila e si trovano nei distretti di Wolfsberg, Völkermarkt, periferia del capoluogo Villach e Feldkirchen.

Circa 2.100 vigili del fuoco lavorano senza sosta da ieri in Carinzia: hanno dovuto fare fronte a 570 interventi, principalmente per alberi caduti, auto e mezzi pesanti bloccati. Oggi scuole chiuse nell’intero distretto di Voelkermarkt e nei comuni Wolfsberg e Lavamuend.