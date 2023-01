Forti raffiche di vento, Tremiti isolate da 2 giorni

MeteoWeb

Isole Tremiti (Foggia) sono isolate da 2 giorni a causa delle avverse condizioni meteo. Le forti raffiche di vento che hanno interessato negli ultimi giorni il litorale, hanno impedito anche oggi il collegamento via mare tra il porto di Termoli e le Diomedee. Il bollettino meteo-marino prevede vento da Sud, Sud/Ovest a forza 6 e mare mosso.

