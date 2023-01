Frana sulla Lecco-Ballabio: riapertura dopo un mese

MeteoWeb

E’ attesa per il pomeriggio di martedì 10 gennaio la riapertura del raccordo per la Valsassina della nuova Lecco-Ballabio, chiuso ormai da un mese per la caduta di massi di enormi dimensioni all’imbocco di una delle gallerie dell’arteria, di vitale importanza per la valle lecchese.

I sindaci della zona avevano chiesto un’apertura in vista della ripartenza di domani, dopo le festività di fine e inizio anno, ma ancora per domani e martedì mattina, sarà necessario adottare un piano d’emergenza a fasce orarie per cercare di limitare gli incolonnamenti e gli ingorghi sulla vecchia e tortuosa Lecco-Ballabio utilizzata in via esclusiva a partire dallo scorso 9 dicembre, quando il raccordo veloce fu interrotto dalla frana. Due persone sopravvissero per puro caso all’impatto con uno dei massi caduti sulla carreggiata.

Opere di ripristino e disgaggio per un importo di oltre tre milioni di euro, sono state eseguite e proseguiranno di notte, dalle 22 alle 5, anche nelle prossime settimane, quando il raccordo in questa fascia oraria dovrà restare ancora chiuso.