Maltempo, frana a Potenza: continua il monitoraggio, decine di persone sgomberate

Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, e il vicesindaco Michele Napoli, insieme ai tecnici comunali e al geologo incaricato, questa mattina hanno effettuato un sopralluogo a monte e a valle della frana di contrada Cerreta, dove il 24 gennaio 33 persone sono state sgomberate. Si è verificato un notevole smottamento di terreno, con scivolamento di detriti che si sono riversati su una strada privata ad uso pubblico e sulla strada provinciale 84 per Ruoti. Lo sgombero ha riguardato tutte le unità immobiliari, abitative e non, ubicate in via Cerreta ai civici 245, 253, 255, 254, 254/N, 254/M, 254/B e alle case sparse.

“Da un lato si continua incessantemente il lavoro di studio e monitoraggio – ha evidenziato Guarente – e dall’altro si stanno già pianificando i lavori di regimentazione delle acque, pulizia dei detriti e la messa in sicurezza”. Il movimento franoso viene monitorato ogni giorno dalla Protezione Civile comunale e sono stati interpellati anche l’Università degli studi della Basilicata e il Cnr per gli approfondimenti tecnici. Nei prossimi giorni, il Comune incontrerà i cittadini che hanno dovuto lasciare le abitazioni e che sono in sistemazioni provvisorie, nella totale incertezza.