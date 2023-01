MeteoWeb

Una maxi frana si è staccata da un costone roccioso che sovrasta il quartiere di Creva, a Luino, in provincia di Varese. Alcuni massi sono stati bloccati dalle reti di protezione e sono caduti nel bacino di contenimento, altri hanno colpito la facciata di un condominio: lo hanno reso noto i Vigili del fuoco.

Sono state evacuate 11 famiglie in via precauzionale. I pompieri sono al lavoro per le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di monitoraggio con i droni.