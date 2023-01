Freddo in Algeria: 17 morti per avvelenamento da monossido di carbonio

MeteoWeb

Almeno 17 persone sono morte in Algeria in diversi casi di avvelenamento da monossido di carbonio: lo hanno riferito i servizi di emergenza, come riporta Al Jazeera. Le temperature in picchiata spingono le persone a utilizzare stufe che emettono fumi pericolosi.

Nove membri della stessa famiglia – una coppia, i loro cinque figli e due parenti – sono stati trovati nella loro casa nella città di Bou Saada, a circa 250 km (155 miglia) a sud di Algeri, ha reso noto l’agenzia di protezione civile.

Nella provincia nord-orientale di Setif, una coppia e i loro quattro figli sono stati trovati morti dopo aver respirato fumi tossici provenienti dalla loro stufa, ha detto l’agenzia.

Altre due persone sono morte soffocate nella città nord-occidentale di Mostaganem.

Tutti i decessi sono stati attribuiti ad avvelenamento da monossido di carbonio.

Le temperature in calo in tutto il Nord Africa negli ultimi giorni hanno spinto le persone a utilizzare stufe che bruciano gas naturale o combustibili liquidi e rilasciano monossido di carbonio, un gas inodore e potenzialmente mortale.

I servizi di emergenza dell’Algeria hanno avvertito che “la mancanza di ventilazione, il cattivo assemblaggio, la mancanza di manutenzione o l’uso di dispositivi non destinati al riscaldamento” possono causare avvelenamento da monossido di carbonio e morte.