Freddo senza precedenti a Cuba: record storico a Guantánamo e Manzanillo | DATI

Un’eccezionale ondata di freddo di proporzioni storiche sta colpendo Cuba in queste ore. In ben 40 stazioni meteorologiche sulle 68 esistenti nel Paese, la colonnina di mercurio è scesa sotto i +10°C e in 8 stazioni meteorologiche le minime sono crollate addirittura sotto i +5°C, dato rarissimo nell’isola caraibica. La temperatura più bassa è stata misurata a Indio Hatuey con +1,5°C, ad appena 0,9°C dal record storico assoluto di freddo a Cuba che è di +0,6°C.

Molte località hanno battuto il loro record storico assoluto, a testimonianza delle proporzioni eccezionali di quest’ondata di freddo cubana. Si tratta di di Palenque de Yeteras che ha raggiunto i +6,9°C, di La Jiquima che è arrivata a +7,4°C, di Guantánamo e Manzanillo che hanno raggiunto i +9,9°C.

L’ondata di freddo sta mettendo a dura prova la rete elettrica del Paese che ha subito numerosi blackout.