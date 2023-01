Grande gelo in Piemonte: -31,6°C sul Monte Rosa, -16°C a Sestriere | DATI

MeteoWeb

Una vasta area di bassa pressione si estende dalla Scandinavia fino alle coste nord-africane, convogliando aria fredda polare sull’Italia. Il Piemonte è stretto in queste ore nella morsa del gelo ma senza precipitazioni. La scorsa notte sul Monte Rosa la temperatura minima è nuovamente scesa oltre i 30 gradi sottozero, a -31,6°C. Nel parco nazionale del Gran Paradiso registrati -22,5°C sulla vetta Gran Vaudala, tra Piemonte e Valle d’Aosta, -19,2°C a Sauze di Cesana (Torino), -15,6°C a Sestriere. Nel Cuneese registrati – 20,5°C a Pontechianale, e nel Verbano-Cusio-Ossola -20.2°C al passo del Moro di Macugnaga. La città più fredda in Piemonte oggi è stata Asti, dove il termometro è sceso a -7°C. Nel centro di Torino -3,3°C ai Giardini Reali.

Il Piemonte si trova sotto il flusso di correnti fredde e secche settentrionali che garantiscono ancora condizioni soleggiate fino a domani pomeriggio. Successivamente, riporta Arpa regionale, è prevista una rotazione delle correnti da Est che sarà causa di un aumento della copertura nuvolosa da domani pomeriggio e che determinerà precipitazioni all’inizio della prossima settimana, con nevicate anche a bassa quota.

