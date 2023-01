Freddo record in Cina, oggi nuovo picco di -52°C: l’irruzione fredda si muove verso il Mar Cinese Orientale

MeteoWeb

L’eccezionale ondata di gelo che sta colpendo la Cina ha iniziato a muoversi verso Sud, in direzione del Mar Cinese Orientale, della penisola coreana e del Giappone. Oggi la Cina ha nuovamente raggiunto l’incredibile valore di -52,3°C nella stazione meteo di Wuma.

Nelle prossime ore le masse d’aria siberiane raggiungeranno la Cina orientale, la Corea e il Giappone dove inizierà il periodo più freddo dell’inverno. Tanta neve in arrivo in Giappone, dove a Tokyo attese temperature fino a -10°C per quello che si prospetta come un evento meteorologico davvero eccezionale che su MeteoWeb seguiremo nelle prossime ore con aggiornamenti approfonditi.