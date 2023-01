Freddo senza precedenti in Siberia, -62,4°C a Tongulakh: è record assoluto | DATI

MeteoWeb

Continua l’estrema ondata di gelo che sta colpendo la Siberia in questi giorni di metà Gennaio 2023: questa notte la temperatura è piombata a -62,4°C a Tongulakh, località rurale nella Siberia orientale dove questo valore è il più freddo mai registrato nella storia. Si tratta del record assoluto per la locale stazione meteorologica, oltre ad essere la temperatura più bassa mai raggiunta in tutta la Russia dal 2002 (21 anni fa), la più bassa mai raggiunta a Gennaio in tutta la Russia dal 1982 (41 anni fa), la più bassa in assoluto misurata in tutta la Terra fino a questo momento nel 2023.

Record anche a Selagoncy con -60,5°C, la temperatura più bassa dal 1994 (29 anni fa).

Tongulakh è una località molto estrema: si trova nella zona più interna della Siberia orientale e d’estate è particolarmente calda rispetto ad una latitudine che la vede sullo stesso parallelo di Helsinki. Il 1° Luglio 2021 a Tongulakh la temperatura è arrivata a +39,0°C, registrando in quel caso il record assoluto di caldo per questa località che in meno di due anni ha fatto registrare entrambi i suoi record più estremi di caldo e di freddo con una differenza di 101,4°C tra i due picchi.

La Siberia sta vivendo in questi giorni una grande anomalia di freddo che si estende fino a Mongolia e Asia centrale, dove molti altri record di freddo sono stati stravolti in Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan e Iran, mentre fino a ieri ha fatto molto caldo nel Sud della Cina, in Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone che però in queste ore ore stanno vivendo una vera e propria svolta meteorologica con una poderosa irruzione gelida proveniente proprio dalla Siberia, tanto che la neve cadrà copiosa fin sulle coste coreane e giapponesi già da stasera e, in modo ancor più importante, la prossima settimana.