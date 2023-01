Gas, Besseghini (Arera): “possibile significativa riduzione della bolletta”

MeteoWeb

“Se il trend di prezzo (del metano, ndr) che stiamo vedendo dovesse confermarsi per il resto di gennaio, con un costo che ormai è ai 70 euro al magawattora, dovremmo vedere una significativa riduzione” delle bollette del gas. Lo ha detto a Porta a Porta il Presidente dell’Arera (l’agenzia pubblica che fissa le tariffe di gas e corrente sul mercato tutelato), Stefano Besseghini.

Per veder scendere la bolletta del gas “dobbiamo aspettare il prossimo mese. Il modo in cui valutiamo il gas ora è mensile e a posteriori. La bolletta del gas di gennaio la definiremo alla fine di gennaio”. Quanto all’elettricità, “la bolletta guarda al trimestre che deve venire, quindi ha già introiettato l’attesa diminuzione del prezzo del gas, mentre la bolletta del gas guarda indietro e guarda a dicembre. La differenza è legata al tentativo di seguire i prezzi all’ingrosso, per garantire al consumatore la massima protezione”. “Un inverno così mite aiuta di tenere bassi i consumi e gli stoccaggi pieni – ha concluso Besseghini -. Ma l’inverno non è finito. Se continuiamo con questo abbrivio la situazione è positiva, ma la cautela ci vuole tutta”.