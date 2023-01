Gas: il taglio delle bollette aiuta più di un italiano su 3

MeteoWeb

Il taglio delle bollette aiuta più di un italiano su tre (35%) che ha ridotto l’utilizzo dei fornelli a gas per contenere i consumi energetici e ridurre i costi in forte aumento: lo sostiene un’indagine Coldiretti/Censis sui comportamenti degli italiani di fronte al caro energia. Si tratta, scrive l’associazione agricola, di “una buona notizia con l’arrivo del grande freddo dopo mesi di clima temperato in una situazione in cui ben il 55% degli italiani dichiara di ridurre anche il ricorso a termosifoni o stufe elettriche, per tenere sotto controllo la spesa per il riscaldamento. Il calo delle bollette del gas aiuta sia le famiglie che le imprese costrette a fare i conti con costi energetici fuori controllo. La spesa energetica ha infatti un doppio effetto negativo perché – sottolinea ancora Coldiretti – riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’inverno“.

“Il costo dell’energia si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione alimentare. La produzione agricola e quella alimentare in Italia – conclude Coldiretti – assorbono oltre il 11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all’anno“.