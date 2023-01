Gas, von der Leyen: “ora prezzi più bassi che prima della guerra, tagliato consumo del 20%”

MeteoWeb

“La Russia ha sfruttato la nostra dipendenza energetica, ha provato a ricattarci ma ha fallito: ha tagliato l’80% delle sue forniture di gas ma noi abbiamo compensato i tagli del gas russo diversificando con fornitori affidabili, abbiamo compensato senza alcun blackout, abbiamo avuto successo nei risparmi energetici, il 20% fino ad ora“. Lo ha detto il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa con il premier svedese Ulf Kristersson. “Tra le varie misure abbiamo introdotto il price cap al gas e aumentato i permessi per le rinnovabili: questo duro lavoro ha pagato e i prezzi del gas sono più bassi che prima dell’invasione russa in Ucraina“.

“Proporremmo la riforma del mercato dell’elettricità in primavera e non vedo l’ora di accelerare con i progressi sotto la presidenza svedese. Renderemo operativo il meccanismo di acquisto congiunto, abbiamo già avuto un incontro con i portatori d’interesse a dicembre“, ha aggiunto von der Leyen.