Gelo in Alto Adige, -17°C in Val Pusteria

Freddo intenso in Alto Adige, soprattutto di notte e al mattino, sia sui rilievi che a fondovalle. Oggi il primato di freddo spetta ai 3.399 metri di Cima Libera in Val Ridanna (zona di Vipiteno) dove la colonnina di mercurio segna -22°C. Attorno ai 3.000 metri la temperatura varia da -18°C a -20°C. Secondo quanto riporta il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, la città più fredda è Brunico con -10°C ed il centro abitato più gelido è Monguelfo, sempre in Val Pusteria, con -17°C.

