Gelo incredibile in Cina, -52°C all’alba di oggi. E’ allarme per Martedì: sarà il The Day After Tomorrow anche per Corea e Giappone

Freddo sempre più intenso in Cina: di Mohe City, città di 85 mila abitanti nell’estremo Nord del Paese nella Regione dello Heilongjiang al confine con la Russia, ha migliorato di sei decimi il record storico raggiunto ieri piombando stamani a -50,6°C. Era da quasi 54 anni che nella città dell’estremo Nord cinese la temperatura non scendeva sotto i -50°C, e adesso è successo per due giorni consecutivi e nei prossimi giorni farà ancora più freddo e certamente verrà stravolto anche il record assoluto che è di -52,3°C.

Freddo polare anche a Jintao con -51,9°C, a Pangu con -50,1°C, e invece oggi a Beijicun e Huzhong con -49,8°C e a Tahe con -47,8°C, per tutte queste località al record assoluto della loro serie.

Impressionanti le immagini video che arrivano da Mohe City:

Cosa significa vivere nella città di Mohe ️️️️nel Nord/Est della Cina con -50°C

E attenzione ai prossimi giorni: è confermata l’eccezionale ondata di gelo siberiano che da domani e fino al 26 Gennaio colpirà non solo la Cina, ma anche Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone con temperature senza precedenti storici e abbondanti nevicate fin sulle coste. Il picco del freddo e della neve sarà Martedì 24 Gennaio. quando, tanto per rendere l’idea di cosa stiamo parlando, un’isoterma di -20°C ad 850hPa ingloberà tutta la Corea del Sud, piombando così alla stessa latitudine di Malta, ben più a Sud della Sicilia! Sarà una delle ondate di gelo e neve più grandi della storia in Cina, Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone. Un evento storico che su MeteoWeb seguiremo ovviamente minuto per minuto con foto, video e dati meteo in tempo reale.