Ondata di gelo nell’Asia centrale: temperature vicine a livelli record tra Iran e Pakistan

Mentre l’Asia orientale è alle prese con il caldo, responsabile di numerosi nuovi record, un’ondata di gelo sta interessando l’Asia centrale, portando forti gelate e temperature vicine a livelli record tra Iran, Pakistan e confini afghani.

Per esempio, Nokkundi in Pakistan ha registrato -10°C oggi, eguagliando così la sua temperatura più bassa di tutti i tempi e battendo, allo stesso tempo, la sua temperatura minima mensile. Le località di Panjgur (Pakistan) e Zabol (Iran) si sono avvicinate a battere i loro record. In Iran, le località più elevate, hanno raggiunto anche valori di -19/-20°C. La capitale Teheran si è fermata ad una temperatura minima di -4°C.

L’Organizzazione Meteorologica Iraniana ha previsto la continuazione di neve e temperature gelide per la maggior parte del Paese, inclusa Teheran, nella prossima settimana. Grandi nevicate e temperature gelide hanno causato difficoltà nella maggior parte delle province iraniane nelle ultime settimane. A causa della carenza di gas, il governo ha ordinato la chiusura di quasi tutti gli uffici e le scuole della capitale Teheran. Per risparmiare energia, tutti i Ministeri, gli uffici delle istituzioni, le scuole e le università saranno chiusi nella giornata odierna, ha precisato l’ufficio del governatore. Rimarranno aperti solo servizi di emergenza e banche.

Il Ministero del Petrolio ha riferito che il consumo di gas è recentemente aumentato di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per superare la “situazione critica“, le autorità hanno invitato “alla moderazione“: le misure hanno suscitato polemiche, considerando che l’Iran possiede la seconda riserva di gas al mondo. Il Paese dispone di grandi riserve di petrolio e gas ma le infrastrutture sono obsolete.

L’ondata di gelo in atto si è rivelata feroce nei Paesi più a nord: stabiliti nuovi record di temperatura in Uzbekistan e Turkmenistan.