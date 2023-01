Il Gennargentu vestito di bianco, lo spettacolo della neve in Sardegna visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Diverse regioni italiane sono state interessate nei giorni scorsi da una pesante tempesta invernale. La neve ha raggiunto anche la Sardegna, la seconda isola più grande del Mediterraneo, e il Parco Nazionale del Gennargentu si è vestito di bianco.

Il manto bianco che ha ricoperto parte dell’Isola era ben visibile dallo Spazio, come mostra l’immagine catturata da Sentinel-2: si tratta di una missione a due satelliti per fornire la copertura e la distribuzione dei dati necessari per il programma europeo Copernicus. I frequenti passaggi della missione sopra la stessa area e l’elevata risoluzione spaziale consentono di monitorare da vicino i cambiamenti nella copertura nevosa.