Il Giappone lancia satellite radar, monitorerà il clima e fornirà intelligence sulla Corea del Nord

Un razzo giapponese con a bordo un satellite governativo per la raccolta di informazioni è decollato dalla prefettura di Kagoshima, nel Sud/Ovest del Giappone. Il razzo H2A è stato lanciato dal Tanegashima Space Center alle 10:50 ora locale.

I satelliti per la raccolta di informazioni sono progettati per acquisire immagini da centinaia di km sopra la Terra. Sono utilizzati per scopi quali il monitoraggio dei siti di lancio di missili nella Corea del Nord e la valutazione dei danni in seguito a disastri naturali. Quello lanciato nelle scorse ore è un satellite radar in grado di scattare foto di notte o in condizioni meteo avverse. Sostituirà un satellite la cui durata prevista sta per scadere.

Il costo del satellite – che misura 53 metri in lunghezza, con un diametro di 4 metri – è pari a 51,2 miliardi di yen, circa 362 milioni di euro, investiti per la ricerca e lo sviluppo, con altri 11,4 miliardi di yen spesi per le operazioni di decollo. Si tratta del 40mo lancio consecutivo di successo, a partire dal razzo H2A numero 7 effettuato nel 2005.